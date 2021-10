Turris – Confermato il servizio navetta per la partita con il Palermo

All’esito della odierna riunione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), la S.S. TURRIS CALCIO comunica che la prevendita dei biglietti validi per assistere dal settore ospiti alla gara Turris-Palermo di domenica 17 ottobre sarà attiva a partire dalle ore 16,30 di questo pomeriggio attraverso il circuito Go2 ( www.go2.it ), con possibilità di acquisto sia on-line che presso il rivenditore di prossimità già indicato (“Tabaccheria Ettore Sgarlata” sito in Palermo al corso Tukory, 145). La prevendita in favore dei sostenitori ospiti, che dovranno giungere al “Liguori” già muniti di titolo d’ingresso, resterà aperta fino alle ore 19 di sabato 16 ottobre.

Per il pubblico di casa, cui la società ricorda l’obbligo di afflusso allo stadio da via Cimaglia, sarà riproposto il “servizio-navetta”, attivo nella giornata di domenica dalle ore 13 alle 14.30, con corse che partiranno da piazza Martiri d’Africa (altezza edicola Barone) e da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga).

Alla luce della indetta “Giornata corallina”, potranno accedere direttamente all’impianto, attraverso varco appositamente segnalato, i soli possessori degli abbonamenti “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver” nonché delle tessere-sponsor.

Come già comunicato, gli abbonati con diritto all’ingresso gratuito (acquisto dell’abbonamento a quota intera ad inizio stagione) ed i bambini di età fino ad 8 anni (accompagnati da adulto in possesso di valido titolo d’ingresso) dovranno comunque recarsi al botteghino per ritirare il relativo biglietto omaggio.

A tal proposito, si ricorda che la prevendita per il pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna dello stadio “Liguori”, sarà aperta sabato 16 ottobre (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) e proseguirà domenica 17 ottobre dalle ore 10,30 fino ad inizio gara.