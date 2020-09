Turris – Longo: “Colpito dalla sfortuna, credo nei miei compagni”

Di seguito il messaggio di capitan Longo in vista dell’esordio della Turris contro l’Avellino, gara che il bomber corallino sarà costretto a saltare per infortunio.

“A pochi giorni dall’esordio, che rappresenta per me e per la città un grande traguardo, devo purtroppo restare a guardare per un maledetto infortunio. Non è certo la prima volta che faccio i conti con la sfortuna, si ricorda sempre di venirmi a trovare quando in gioco c’è tanta emozione.

Credo nei miei compagni, sono sicuro che chi scenderà in campo lo farà con lo stesso spirito guerriero che da sempre caratterizza la nostra squadra.

Non mi resta che lavorare sodo e recuperare il prima possibile per ritornare a sognare con voi.

Forza Turris!”.