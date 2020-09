Turris – Il club chiarisce: codici Eleven Sports per gli abbonati validi solo per un mese

La Turris Calcio comunica che, a partire dalla giornata di oggi, gli abbonati saranno contattati dalla società per ricevere il codice di accesso alla piattaforma Eleven Sports che darà diritto alla visione gratuita di tutte le gare di Lega Pro per un mese dall’attivazione (da effettuare entro il 15 ottobre).

Per motivi non imputabili alla società rispetto alle iniziali indicazioni ricevute, ed in base alle intervenute intese Lega-Eleven, l’abbonamento avrà limitata validità temporale, garantendo ad ogni modo la copertura delle gare di campionato della Turris (sia interne che esterne) al momento previste a porte chiuse, a partire da quella di domani in programma ad Avellino.

In coda le indicazioni fornite da Eleven per l’attivazione dell’abbonamento (che sarà poi possible rinnovare alla scadenza).