Turris – Forte distorsione alla caviglia sinistra per Longo, out due settimane

La S.S. Turris Calcio rende noto che l’esito degli esami cui si è sottoposto il calciatore Fabio Longo, a seguito dell’infortunio riportato nel pomeriggio di ieri in allenamento, hanno evidenziato solo una forte distorsione alla caviglia sinistra, senza riportare lesioni ossee o tendinee.

L’attaccante sarà, di conseguenza, out per la trasferta di Avellino in programma domenica prossima. I tempi per il suo rientro in gare ufficiali sono stimati dallo staff sanitario in circa due settimane.

A Fabio Longo va il forte incoraggiamento di società, staff tecnico e compagni, fiduciosi in un veloce recupero e consapevoli di quanto ci tenesse il capitano ad essere in campo nella gara che segnerà il ritorno nel calcio professionistico della Turris dopo aver contribuito a riportarla in serie C.