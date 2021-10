Turris – Latina: 3-1. Prima vittoria tra le mura amiche in campionato per i Corallini

Vince finalmente la prima di campionato in casa la Turris, contro un Latina in evidente difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Turris quasi mai in difficoltà, tranne forse, ad inizio seconda ripresa.

Primo tempo

Al 5′ primo squillo della Turris. Punizione dalla destra, la palla arriva a Di Nunzio che fa la sponda per Santaniello, ma di testa non riesce a spedire in rete.

Al 15′ ci prova Franco dal limite dell’area, ma Cardinali respinge.

Al 22′ ancora Turris pericolosa con Franco che calcia dai 25 metri, ma colpisce la traversa.

Al 24′ vantaggio della Turris con Giannone che riceve un cross da Ghislandi e con la suola insacca.

Al 33′ raddoppio Turris. Tascone raddoppia da una punizione dal limite spettacolare.

Al 44′ palo del Corallini con Giannone che a tu per tu col portiere fa un pallonetto, ma la palla si stampa sul palo.

Secondo tempo

Al 47′ vicino al gol il Latina con Rosseti che riceve un cross dalla destra, ma non riesce in spaccata a realizzare.

Al 48′ angolo dalla destra, la palla arriva sul secondo palo a Carletti che da 2 passi sbaglia clamorosamente.

Al 54′ gol del Latina. Accorcia le distanze Nicolao direttamente dal una punizione dai 20 metri.

Al 60′ tris della Turris con Leonetti che calcia da fuori area e batte Cardinali.

Al 64′ ancora padroni di casa pericolosi. Grande azione personale di Santaniello, che saltando diversi avversari, arriva in area di rigore, calcia ma Cardinali risponde presente.

Al 85′ ancora Corallini in avanti, stavolta con Longo che calcia a tu per tu col portiere, palla in angolo.

Al 87′ rigore per il Latina. Rosseti si presenta dagli 11 metri, ma Perina para.

I Corallini ora si trovano a 13 punti in campionato. Domenica prossima a Bari affronteranno la prima im classifica che dista solamente 4 punti, in una sfida che ha il sapore di alta classifica.

Il tabellino:

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

Marcatori: 24’pt Giannone, 33’pt Tascone, 8’st Nicolao, 14’st Leonetti.

Ammoniti: Manzi, Di Nunzio, Esempio, Perina, Longo. Spettatori: 750 circa, di cui 60 ospiti.