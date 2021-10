Turris – Latina: 3-1. Le parole di Caneo: “Si deve sempre alzare l’asticella”

Dopo la prima vittoria casalinga in campionato, ai microfoni c’è il mister Caneo.

“Non ho visto una squadra in sofferenza, neanche dopo le 2 sconfitte in casa. È un gruppo da elogiare in tutto e per tutto.”

Esordisce così il tecnico Corallino.

C’è un po’ di rammarico nelle parole dell’allenatore: “Questa è una squadra che attacca con tutti gli uomini, se non riusciamo a chiudere la partita facendo 2 o più gol, è chiaro che poi c’è un calo di attenzione e si rischia di subire qualcosa. Bisogna essere tosti e duri.”

Sulla tenuta mentale dice: “Posso solo incitare a migliorare i calciatori sotto quel punto di vista e a mentalizzarsi, poi per il resto ci sono anche gli avversari, ma noi quando andiamo in campo, abbiamo il dovere di essere noi stessi.”

Sulla crescita della squadra e sui sogni della squadra: “Si deve sognare, si deve sempre alzare l’asticella.”

Parlando dell’assenza di Lorenzini: “Era per dare fiato, poi Di Nunzio mi dava sicurezze e oggi infatti gli ho fatto i complimenti per la prestazione fatta.”

Poi conclude parlando delle assenza di Domenica: “Non cambierò modulo. Ci da fastidio che sia stata smantellata la catena di destra.”