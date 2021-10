Turris – Latina: conferenza pregara. Le parole di Caneo: “Bisogna migliorare sull’attenzione a livello individuale”

Conferenza pre Latina, ai microfoni, il tecnico Corallino, Bruno Caneo.

“La squadra non è mai stata in crisi di gioco, abbiamo sempre raccolto meno di quello che abbiamo seminato. Esorcizzare domani il nostro campo sarebbe una buona panacea.”

Ecco come esordisce, poi su domani e sulle dimensioni del campo di casa, dice: “Domani affronteremo una squadra che ha un buon palleggio, si è rinforzata durante il periodo estivo, dobbiamo stare molto attenti. Dall’altra parte, è vero che il nostro campo è più stretto, ma noi arriviamo sulla trequarti col palleggio, soltanto che in casa non ci siamo mai riusciti. Dobbiamo avere la mentalità di produrre gioco, produrre azioni.” Poi continua: “Il difficile viene ora, ma come dico sempre, è un bel difficile, un difficile meritato, ma lo devi confermare, perché meritando delle cose, poi comporta la concretezza che ti fa superare i momenti di difficoltà.”

Sull’intesa che sta acquisendo la squadra: “Stiamo iniziando a giocare di reparto, soprattutto gli attaccanti, ho visto bei dialoghi, degli scambi ottimi, delle finalizzazioni importanti, quindi, come dico sempre, i reparti vanno costruiti, poi sia in fase offensiva che difensiva, devono anche arrangiarsi da soli.”

Sulla fase difensiva poi dice: “Bisogna migliorare sull’attenzione a livello individuale, abbiamo preso gol sempre da situazioni non di superiorità degli avversari, ma abbiam commesso degli errori individuali.”

Riavvolgendo il nastro all’esordio in Coppa Italia contro il Latina dice: “Traccio un primo bilancio positivo, abbiamo fatto un percorso ottimo, impegnandoci, creando una mentalità diversa da tutte le altre.”

Poi conclude dicendo: “Se a Bari dovessimo presentarci con 13 punti, dopo aver fatto vittorie importanti in trasferta come Foggia e Catania, arriveremmo con una certa mentalità e con personalità.”