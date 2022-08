Turris – Ingaggiato il portiere Donini

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Federico Donini (classe 1999), già aggregato alla prima squadra a partire dal ritiro pre-campionato svolto a San Gregorio Magno.

L’estremo difensore originario di Cesena si lega al Club con accordo di durata annuale (scadenza 30 giugno 2023).

Nella scorsa stagione, Donini si è diviso tra Pistoiese e Fidelis Andria in Lega Pro. In precedenza, ha difeso i pali di San Marino, Budoni, Grumentum e Team Altamura in serie D.

S.S. Turris Calcio formula a Federico un caloroso augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione.