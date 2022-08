Turris – Domenica 21 agosto allenamento congiunto con il Picerno

S.S. Turris Calcio rende noto che domenica 21 agosto, giorno in cui avrebbe dovuto prendere il via la Coppa Italia di Serie C, ospiterà l’Az Picerno allo stadio “Liguori” di Torre del Greco per un allenamento congiunto che avrà inizio alle ore 17.