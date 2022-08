Turris – Il campionato di Lega Pro slitta al 4 Settembre

UFFICIALE: IL CAMPIONATO DI C SLITTA AL 4️⃣ SETTEMBRE

La Coppa Italia, invece, rinviata a data da destinarsi

Con comunicato numero 49/L diffuso in data odierna, il Presidente della Lega Pro, “visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C”.

Disposto, contestualmente, il rinvio della 1a giornata di andata del Campionato di Serie C 2022-2023 a domenica 4 settembre (inizialmente in programma il 28 agosto).