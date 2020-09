Turris – I convocati per Avellino, out Longo e D’Alessandro

All’esito della seduta di rifinitura svoltasi questo pomeriggio allo stadio “Liguori”, il tecnico Fabiano ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Avellino, gara d’esordio della Turris nel campionato di serie C 2020-2021.

Non si aggregano al gruppo, da questa sera in ritiro in Irpinia, gli indisponibili Longo e D’Alessandro.

Seguono, nel dettaglio, i 22 convocati:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Piazza.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli.

Attaccanti: Giannone, Pandolfi, Persano, Sandomenico.