Turris – Fidelis Andria: 1 – 0. Vittoria di misura per i corallini. Leonetti decisivo.

Finisce con una vittoria di misura per i corallini il match tra Turris e Fidelis Andria. Ospiti che fanno un’ottima partita non lasciando molti spazi agli uomini di Caneo, ma che riescono a resistere solo fino al minuto 77, quando Leonetti complice anche un rimpallo, riesce a trovare il vantaggio.

Primo tempo

Al 2′ subito Turris pericolosa con Giannone che riceve in area da Leonetti, ma calcia sull’esterno della rete.

Al 4′ palo della Turris. Santaniello aggancia un lancio fatto da 50 metri, pallonetto, ma il pallone si stampa purtroppo sul legno.

Al 26′ Franco calcia dal limite dell’area, il pallone sfiora il palo.

Al 38′ occasione per la Fidelis. Di Piazza calcia al volo dal limite dell’area, il pallone si abbassa pericolosamente, ma esce di poco fuori.

Secondo tempo

Al 55′ grande occasione Turris. Mischia in area di rigore, ci prova prima Manzi, la palla sta uscendo ma Santaniello riesce ad intervenire e calcia verso la porta, parata di Saracco e sulla ribattuta Pavone in rovesciata manda fuori.

Al 57′ palo colpito anche dall’Andria. Perina respinge male il pallone, arriva Di Piazza che da pochi passi dalla porta colpisce il palo.

Al 75′ sempre Di Piazza pericoloso per la Fidelis. Raccoglie un lancio e calcia in diagonale, palla che finisce fuori di poco.

Al 77′ la sblocca la Turris con Leonetti che addomestica un pallone in area di rigore, con un rimpallo si libera di un avversario e calcia nell’angolino.

Al 90′ pericolosissima l’Andria con Sorrentino colpisce di testa dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, ma il pallone finisce al lato.

Corallini che adesso volano a 45 punti, in attesa del secondo tempo di Campobasso che si disputerà tra qualche settimana.