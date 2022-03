Turris – Verso la gara con la Fidelis Andria: si ferma nuovamente Varutti

Prosegue – secondo i ritrovati ritimi della “settimana tipo” – il lavoro di preparazione del gruppo in vista della gara di campionato Turris-Fidelis Andria, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Liguori” (ore 17,30).

Anche quest’oggi, seduta mattutina di allenamento. Ha lavorato in gruppo Finardi, che ha smaltito i postumi del leggero stiramento al flessore della coscia sinistra. Primi giorni di lavoro di riatletizzazione, intanto, per Stefano Esempio dopo aver seguito un percorso riabilitativo, con attività anche in piscina, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio sinistro rimediato venti giorni fa. Il difensore sarà gradualmente riaggregato ai compagni a partire dalla prossima settimana.

Costretto, invece, a fermarsi nuovamente Varutti a causa di una infiammazione al tendine del tallone: lo staff sanitario ha prescritto al calciatore riposo e sedute di fisioterapia, con possibile rientro in gara ufficiale in occasione del derby con la Juve Stabia del 13 marzo. Lavoro differenziato, infine, per Bordo (leggera infiammazione al collaterale mediale del ginocchio), atteso di nuovo in gruppo da domani.