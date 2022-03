Turris – Fidelis Andria: 1-0. Le parole di Caneo: “Giannone ha preso una botta su un vecchio infortunio, si saprà qualcosa in più tra qualche giorno”

Dopo la vittoria contro la Fidelis Andria, ai microfoni c’è mister Caneo.

“Nell’arco dei 90 minuti è la vittoria della pazienza. L’Andria dal mio punto di vista può dire la sua per la salvezza”.

Sulla maturazione: “È quello che ho chiesto. Dobbiamo produrre belle prestazioni e portare a casa punti, anche a me è venuta la sensazione che si poteva prendere gol”.

Sulla determinazione: “La squadra sa soffrire, nei momenti decisivi se si vince si alza l’autostima”.

Sulla scarsa concretizzazione: “Dobbiamo concretizzare di più, bisogna essere più cattivi”.

Su Giannone: “Ha preso una botta su un vecchio infortunio. Si saprà qualcosa in più tra 2/3 giorni”.

Su Di Nunzio: “Deve essere un esempio per tutti. Quando gioca, lo fa per merito.”