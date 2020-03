Turris – Colantonio: “Non ha senso per me parlare di calcio adesso. Siamo tutti alle prese con un problema enorme che va risolto”

“Non ha senso per me parlare di calcio adesso. Non sarebbe giusto parlare di campionato, classifica o primati. Non ci riuscirei davvero, considerato il momento drammatico che stiamo vivendo. Siamo tutti alle prese con un problema enorme che va affrontato, arginato e risolto. È questa l’unica cosa che conta».

Il presidente della Turris, Antonio Colantonio