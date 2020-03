Turris – Longo: “Attualmente l’unica cosa a cui ognuno di noi deve pensare è la vita”

“Vedo ancora persone discutere sui social qual è il modo più opportuno per terminare la stagione calcistica, leggo troppo spesso interviste tutte uguali e non capisco come si faccia ad essere così ciechi in questo momento di bisogno.

Lasciamo a chi di dovere il compito di adottare la soluzione migliore.

Oggi il nostro unico dovere è salvaguardare la nostra vita e quella dei nostri cari. Il calcio è tutto per me: è la mia passione, il mio lavoro e sono certo che presto tornerà il giorno in cui potremo parlare serenamente delle partite ma non è oggi.

Attualmente l’unica cosa a cui ognuno di noi deve pensare è LA VITA”. Questo il pensiero espresso via social dall’attaccante della Turris Fabio Longo in merito alle ipotesi sull’eventuale ripresa dei campionati.