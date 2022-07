Turris – Canzi: “Il nostro obiettivo è riconfermare il risultato dello scorso anno, l’ambizione invece è fare meglio”

Prima conferenza stampa per il neo allenatore della Turris, Massimiliano Canzi.

Sulle ambizioni: “Col presidente ci siamo trovati subito, è una persona ambiziosa come me. Il campionato è molto difficile, ci sono squadre di alto livello. Il nostro obiettivo è la riconferma del risultato dello scorso campionato, invece l’ambizione mia e del presidente è quella di fare meglio, non è detto che ci riusciremo, ma ci proveremo”.

Sulle strutture: “In genere le città di mare hanno difficoltà a trovare gli spazi per delle nuove strutture, poi è un argomento che non mi compete. Detto questo ho trovato una struttura, seppur vecchia, molto ben organizzata.

Sulle sensazioni: “Le sensazioni sono buone, ho dato però più spazio a chi dovevo valutare, non siamo ancora definitivi, chiaramente qualcosa ancora manca”.

Sul colpo Ardizzone: “È un calciatore di qualità, di grande personalità, non a caso è stato capitano del Cesena”.

Sulla collocazione in campo di Giannone: xNon so dove giocherà, si giocherà in 3 in avanti, ma la sua collocazione ancora non la so, dipenderà da tanti fattori”.

Sulle richieste del mister: “Non siamo ancora ai 6 difensori centrali che ho chiesto, non abbiamo fretta però, non vogliamo sbagliare la scelta, vogliamo giocatori che arrivino motivati. Il sogno di ogni allenatore è avere 22 giocatori dello stesso livello, non è semplice averli, ma dobbiamo avvicinarci. Poi coi 5 cambi cambia tutto”.

Sugli under: “Stiamo costruendo una squadra che abbia un giusto mix tra giovani e over. Un giocatore gioca perché forte, indipendentemente dall’età.”

Sui tifosi: “Bello l’impatto coi tifosi. Ho scelto questa piazza anche per questo, sono molto esigenti, ma anche corretti. Ieri non ci hanno chiesto un tot di vittorie o altro, ma chiedevano l’impegno da parte di tutti”.