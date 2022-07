Turris – Ufficiale il 2003 Vitiello dal Napoli

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla S.S.C. Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Vitiello (classe 2003).

Il giovane difensore destro – assistito nell’operazione dall’agente Gian Luca Bagni – si lega al Club con contratto di durata biennale ed opzione per la terza stagione.

Cresciuto nel settore giovanile azzurro, nell’ultima annata calcistica Vitiello è stato tra i protagonisti della promozione in Lega Pro dell’Audace Cerignola con 34 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e Poule scudetto, impreziosite da 2 gol e 2 assist. Nella stagione 2020-21, invece, aveva vestito la maglia del Portici in serie D totalizzando 24 presenze.

S.S. Turris Calcio formula un caloroso benvenuto ad Antonio, che commenta con entusiasmo la scelta: “Ho voluto la Turris perché è stata tra le prime società professionistiche a mostrare forte interesse nei miei confronti. Non ho avuto dubbi sulla scelta, ora spero di ripagare al meglio la fiducia di dirigenza e allenatore. Le mie caratteristiche in campo? Sulla fascia destra posso giocare sia da terzino che da esterno alto, così come posso agire da braccetto in una difesa a tre, ruolo che ho ricoperto con continuità al Cerignola”.