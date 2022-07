Turris – Dal Frosinone arriva Stampete

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Stampete (classe 2002), che arriva dal Frosinone Calcio fino al termine della stagione 2022-2023 con la formula del prestito. Protagonista, in maglia giallazzurra, della promozione in Primavera 1 con 20 reti tra campionato e playoff, l’attaccante mancino ha collezionato, nell’ultima annata calcistica, anche 4 panchine con la prima squadra in B. Nel 2020-21, invece, l’Arezzo (Lega Pro) lo aveva prelevato in corso di stagione dal Tor Sapienza. Queste le sue prime parole da calciatore della Turris: “Sono motivato e carico. Spero di ritagliarmi il mio spazio: so di avere davanti attaccanti importantissimi da cui poter imparare ancora tanto, ma sono anche consapevole delle mie potenzialità. Mi ritengo un centravanti d’area di rigore, anche se all’occorrenza posso partire anche dall’esterno per accentrarmi sul piede sinistro”.