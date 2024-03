Turchia – Nave portacontainer ribalta in un porto diverse gru, ferito gravemente un operaio

Sta facendo il giro del web il video di un grave incidente avvenuto in un porto turco. La tragedia si è verificata nella provincia di Kocaeli, in Turchia. La nave portacontainer YM Witness ha mancato una manovra e si è scontrata con diverse gru situate sulla banchina, che poi sono crollate. Nell’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbe rimasto gravemente ferito un operaio. È in corso un’indagine. La YM Witness (IMO 9704609, MMSI 477524100) è una nave Container Ship costruita nel 2015, lunga 368 metri e larga 51, naviga attualmente sotto bandiera della Hong Kong