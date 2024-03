Taiwan – 24enne accusato di aver tenuto i piedi nel ghiaccio secco per riscuotere l’assicurazione: ora è gravemente disabile

La bizzarra storia arriva da Taiwan, dove un uomo identificato solo con il cognome Chang è stato accusato di tentata frode assicurativa. Presumibilmente voleva far pagare più di un milione di euro, perché le sue gambe gli erano state amputate a causa del congelamento lo scorso febbraio, riferisce l’editore digitale britannico LadBible. Il giovane Mladić, al contrario si è difeso sostenendo di essersi congelato gli arti inferiori in seguito ad un incidente con lo scooter. I medici non hanno avuto altra scelta se non quella di amputargli le gambe fino alle ginocchia. L’accusa però lo accusa di aver escogitato un piano bizzarro d’accordo con un compagno di scuola. I documenti del tribunale affermano che ha immerso i piedi in un secchio di ghiaccio secco, dove la temperatura ha raggiunto i -78 gradi Celsius. L’accusa sostiene che un complice lo ha legato ad una sedia con delle corde e che ha tenuto i piedi in un secchio per almeno 10 ore. Il Criminal Investigation Bureau (CIB) di Taiwan sostiene che Chang si era assicurato sottoscrivendo diversi contratti che prevedevano risarcimenti cospicui, pochi giorni prima dell’incidente. La corte ha appreso che aveva tentato di riscuotere un risarcimento da cinque compagnie di assicurazione diverse, ma invano. L’importo totale da riscuotere ammontava ad un milione di euro. “Taiwan è una regione subtropicale e non sono noti casi di congelamento grave che richiedano l’amputazione. Nei giorni in cui è avvenuto l’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la temperatura è stata misurata tra i 6 e i 17 gradi, troppo calda per il congelamento “, ha detto il CIB. Durante il raid del 2023, la polizia ha trovato nell’appartamento di Chang un secchio che molto probabilmente ha utilizzato l’imputato, oltre a una scatola di polistirolo contenente ghiaccio secco.