Torre del Greco – Spaccio ai domiciliari, 55enne arrestato. In manette anche 21enne che minaccia di morte i carabinieri

I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio N. B., 55enne del posto e per resistenza a pubblico ufficiale il 21enne A. P..

B. era già ai domiciliari. Durante un controllo di routine, i militari hanno notato qualcuno lanciare dal suo terrazzino alcune bustine di plastica. All’interno 41 dosi di cocaina e quasi 50 grammi di hashish.

Perquisita la sua abitazione, sono stati sequestrati appunti per la rendicontazione delle attività di spaccio, 2 cellulari, materiale per il confezionamento dello stupefacente e banconote di vario taglio. Con il 55enne anche P. che, durante le operazioni, ha reagito minacciando anche di morte i carabinieri.

B. è finito in manette poi in carcere dove è in attesa di giudizio. Il 23enne, invece, è stato sottoposto ai domiciliari.