Torre del Greco – Sossio Matera presenta il suo ‘Vigili’

Sossio Matera, del Corpo di Polizia locale in congedo, ha pubblicato ‘Vigili’ un insieme di ricordi, curiosità, aneddoti e riflessioni. Il volume è stato presentato nell’aula consiliare del Palazzo di Città alla presenza di ben quattro generazioni di vigili.

Nato nel 1950, Sossio ha iniziato la sua esperienza professionale nel Corpo dei Vigili Urbani di Torre del Greco, impegnato negli anni nei diversi settori di competenza della Polizia Municipale. Per un breve periodo ha anche ricoperto il ruolo di Comandante facente funzioni, per poi congedarsi con il grado di Maggiore.

“Una volta in pensione ho pensato – ci racconta Sossio – di soddisfare il desiderio di esternare riflessioni, raccontare fatti, curiosità ed aneddoti sia di quelli vissuti in prima persona sia di quelli appresi da altri colleghi. Il volume è destinato ai vigili in attività. Mi preme però fare alcune precisazioni: questa raccolta di ricordi non è da considerarsi un libro propriamente detto. Non sono uno scrittore né mai ne ho avuto la pretesa. Semplicemente nel riportare curiosità ed altre notizie relativi ai miei trascorsi lavorativi, auspicando di fare cosa gradita ai lettori.”

Presenti alla conferenza il comandante dei vigili Gennaro Russo e il sindaco Luigi Mennella. Ha condotto l’incontro il giornalista Salvatore Perillo.