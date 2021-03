Torre del Greco – Revocato lo sciopero degli operatori ecologici Buttol, la soddisfazione dell’assessore Mirabella

Annullate le quarantotto ore di sciopero degli operatori ecologici, previste per il prossimo il 22 e 23 Marzo.

Si è, infatti, concluso positivamente il tavolo di concertazione tra la Ditta Buttol s.r.l. e le sigle sindacali che hanno, così, raggiunto un equilibrato e convenuto accordo sulle attività da svolgere e i servizi da assicurare.

Un risultato importante che garantirà il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio cittadino e che eviterà il blocco delle attività di raccolta e di spazzamento, in un momento, oltretutto particolare, dovuto alla natura della crisi epidemiologica in atto.

“Sono soddisfatta – le parole dell’assessore Cinzia Mirabella a cui fanno eco anche quelle del consigliere comunale Luigi Mele e Mario Buono- per la decisione di revoca dello sciopero. Stiamo lavorando con assiduità e quotidianità per garantire ai torresi la piena efficienza in un settore importantissimo della vita di una comunità. Continueremo, con lo stesso impegno per ridare dignità e civiltà alla città e ai cittadini”.