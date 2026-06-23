GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di BOSCOTRECASE:
VIA CIFELLI
VIA PANORAMICA
TIRONI DELLA GUARDIA
VIA PISACANE
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di martedì 23 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Trecase
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TRECASE:
VIA CIFELLI
VIA FOSSA DELLA MONACA
VIA PANORAMICA
VIA PISACANE
VIA TIRONE DELLA GUARDIA
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di martedì 23 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SAN GIUSEPPE VESUVIANO:
TRATTO I DI VIA LAVINAIO
TRATTO II DI VIA LAVINAIO
VIA LAVINAIO CICCHETTI
VIA PALOMBA
VIA PROFICA PALIATA
VIA SAN LEONARDO
VIA SANTA MARIA LA SCALA
VIA ZABATTA
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di martedì 23 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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