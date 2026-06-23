Casoria – Sorpreso a cedere droga mentre è agli arresti domiciliari, nei guai 47enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare a Casoria, hanno notato un soggetto che, dall’interno di un’abitazione, ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’acquirente, trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina appena acquistati; inoltre, gli operatori, una volta entrati nell’appartamento in questione, hanno bloccato il 47enne ed hanno rinvenuto 34 involucri e 2 buste di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi, 2 bilancini di precisione e 810 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.