Torre del Greco – Prorogata la sospensione della didattica in presenza anche per gli alunni diversamente abili

Firmata dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, l’ordinanza sindacale n. 101 del 20.03.2021 con la quale, di fatto, il primo cittadino proroga la sospensione – dal giorno 22 marzo e fino a tutto il 27 marzo 2021 – delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, dei servizi educativi della scuola dell’infanzia, degli istituti pubblici e privati presenti sul territorio comunale anche per attività laboratoriali – nonché – di quelle destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.

Il provvedimento – così come si legge nel corpo dell’ordinanza – si è reso necessario tenendo conto oltre che delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, anche in considerazione del fatto che, sul territorio cittadino, continua a registrarsi un elevato numero di contagi, oltre alla diffusione delle nuove varianti SARS-Cov-2 – come, oltretutto, confermano i dati laboratoriali e quelli della competente U.O.P.C. dell’ASL Na3 Sud.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA