GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di TORRE DEL GRECO:
CUPA LIONELLO
VIA BOCCEA
VIA DELLE MARGHERITE
VIA ETNA
VIA LAGNO RIVIECCIO
VIA MONTAGNELLE
VIA MONTEDORO
VIA PISANI
VIA RESINA NUOVA
VIA RUGGIERO
VIA SCAPPI NOVESCA
VIA VOLPICELLI
VIA PISACANE
VIA SAN FODERO
VIA CUPA BIANCHINI
TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:30 di martedì 23 giugno 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
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