Torre del Greco- Installate le casette in legno del book crossing

La prima a palazzo Baronale: in tutto saranno sei

Interamente realizzata in legno, con una cassetteria dedicata all’allocazione dei libri opportunamente illuminata di sera grazie all’energia elettrica recuperata attraverso un piccolo pannello solare. Alla base uno spazio dedicato alla sistemazione di fiori, in particolare delle ginestre tanto care a Giacomo Leopardi. Ai lati i disegni con alcuni degli elementi caratteristici di Torre del Greco: mare, Vesuvio, corallo e cammeo. Sono le casette del book crossing, il servizio arrivato in città grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e all’impegno profuso dall’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello e dagli uffici competenti.

La prima è stata alloccata all’esterno di palazzo Baronale. In tutto saranno sei: le altre verranno sistemate tra villa comunale Ciaravolo, parco Salvo D’Acquisto, parco Loffredo-Bottazzi e le stazioni centrali di Circumvesuviana (piazza della Repubblica) e Trenitalia (piazzale ferrovia). L’iniziativa, che punta a favorire l’accesso alla lettura e ove possibile lo scambio di volumi, è stata presentata a palazzo Baronale, durante un momento che ha visto la presenza delle delegazioni dei tre istituti i cui alunni hanno realizzato i progetti ritenuti più belli tra quelli presentati a seguito di un bando pubblico.

In particolare, l’idea-progetto premiata è quella proposta dall’istituto comprensivo Falcone-Scauda, che ha preceduto le scuole Leopardi e Don Milani. “La cultura rende l’uomo libero e felice – ha detto il sindaco – Parte da questo concetto il lavoro che stiamo portando avanti per portare all’attenzione della cittadinanza iniziative legate alla valorizzazione del sapere e all’intrattenimento. Anche questo, come altri che abbiamo proposto in questi anni, è uno strumento utile per arricchirsi, mentalmente e culturalmente. Siamo certi che questa sia la strada giusta”.

Soddisfatta anche l’assessore Laura Vitiello: “L’idea alla base – ha detto – è quella di ‘liberare i libri’, di consentire a quei volumi che rischierebbero di finire al macero, di avere una seconda opportunità, potendo andare attraverso queste casette nelle mani di potenziali lettori che invece non li avrebbero probabilmente mai sfogliati”.

Tutto parte, come è stato ricordato dal capogruppo M5S in consiglio comunale, Mirko Gallo, da una proposta avanzata da quattro aderenti locali al Movimento e che ha trovato realizzazione dopo un importante iter amministrativo-burocratico. Presente in aula consiliare anche il presidente del Forum dei Giovani, Alfredo Izzo, che ha annunciato come l’organismo da lui guidato metterà a disposizione gratuitamente una serie di libri destinati alle sei casette dislocate in vari punti della città. Nel corso della mattinata, ha annunciato una iniziativa analoga anche il presidente della Pro Loco, Angelo Di Ruocco, che metterà a disposizione del servizio i volumi ricevuti in donazione dai cittadini.