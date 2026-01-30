Torre del Greco – In 19 giorni elevati 322 verbali per deposito illecito di rifiuti

Sono 322 i verbali di trasgressione elevati dagli agenti di polizia municipale nell’arco di appena 18 giorni. Si tratta dei numeri derivanti dai controlli contro gli sversamenti illegali chiesti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per provare a reprimere il fenomeno del conferimento illegale della spazzatura, in dispregio a quanto stabilito dalla specifica ordinanza firmata dal primo cittadino nel 2023.

Entrando nello specifico, si apprende come il periodo di riferimento sia quello compreso tra il 9 e il 27 gennaio scorso e che, nel solo periodo dal 19 al 27 gennaio i verbali elevati siano stati ben 160. Dall’inizio dell’attività promossa dalla polizia municipale guidata dal dirigente Gennaro Russo, le verifiche sul corretto conferimento sono state affidate a due pattuglie di agenti in borghese per ognuno dei due turni individuati, con interventi finalizzati sia alla verifica della corretta differenziazione degli scarti, sia al rispetto del deposito delle frazioni giornaliere previste. Sanzionato, tra l’altro, anche il conferimento degli scarti in sacchi neri. I controlli vengono poi rafforzati ogni sabato, giorno durante il quale non è previsto il conferimento di alcun tipo di rifiuto.

“Si tratta di una fase successiva a quella adottata per informare la cittadinanza sul corretto conferimento – afferma il primo cittadino – Purtroppo, abbiamo notato come le trasgressioni in materia di deposito dei rifiuti siano proseguite, imponendo un’azione repressiva necessaria a provare a rendere il servizio funzionale alle necessità”.

Dai dati relativi ai verbali elevati ai cittadini scoperti a conferire in difformità con quanto stabilito dall’apposita ordinanza, viene evidenziato come il malcostume dei depositi illeciti siano diffusi un po’ su tutto il territorio: risultano infatti quasi novanta verbali eseguiti sull’intera via Circumvallazione, una ventina lungo la Litoranea e una quarantina sulla Nazionale. “Dispiace sempre dover ricorrere alle sanzioni per provare a fare rispettare le regole – conclude il sindaco Mennella – ma non è possibile continuare a tollerare la scarsa disciplina di una parte della popolazione. È giusto essere critici col servizio quando le cose non vanno bene ma è altrettanto necessario chiedere ai cittadini di collaborare affinché non siano ignorate le regole”.