Napoli – Rinvenuti dalla Polizia un ordigno, numerosissime munizioni e un’arma

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di perquisizioni nell’ambito di un’attività finalizzata alla ricerca di armi.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato San Ferdinando, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno rinvenuto, in un’area comune di uno stabile in zona San Ferdinando, una pistola revolver, 5 targhe di motoveicoli contraffatte, numerosissime munizioni di vario calibro, un giubbotto antiproiettile e diverso materiale per camuffamento, tra cui parrucche e una maschera in silicone.

Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un ordigno esplodente rudimentale del peso di 490 grammi circa.