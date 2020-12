Torre del Greco – Ethnos club, La bellezza delle differenze: Workshop, riflessioni, teatro per le pari opportunità dal 27 al 30 dicembre

L’Associazione Ethnos Club in collaborazione con il Comune di Torre del Greco e il paternariato dell’Associazione “Solo Donne Rosanna” – attiva sul territorio come centro antiviolenza e centro d’ascolto per le donne maltrattate – e la società cooperativa La Bazzarra nell’ambito della valorizzazione delle pari opportunità, organizza un workshop gratuito “La bellezza delle differenze”, si tratta di cinque incontri, coordinati dal regista Gigi Di Luca, nelle giornate dal 27 al 30 dicembre. L’obiettivo è quello di esaltare il concetto di pari opportunità come necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne al fine di stabilire un giusto rapporto fra sessi. Il workshop darà l’opportunità di rielaborare e approfondire, attraverso l’utilizzo di testi drammaturgici, i temi della violenza sulle donne e della discriminazione di genere. Interverranno esperti in sociologia, psicologia, autori e docenti teatrali; il teatro, in questo senso può diventare uno strumento attraverso il quale si può affrontare il tema della violenza, lavorando sull’emotività di chi l’ha subita personalmente sia per aiutare chi può trovarsi in una simile situazione. Partendo dalla drammaturgia teatrale e attraverso la lettura di testi di autori come F.G. Lorca, Eva Ensler, Dario Fo e Franca Rame, Steven Berkoff, Curzio Malaparte, Enzo Moscato, Moliere può nascere una riflessione proprio sul tema della violenza, un tema quanto mai attuale ai nostri tempi. I partecipanti potranno intervenire, porre quesiti o curiosità, attraverso una partecipazione viva o un ascolto attivo. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, anche al genere maschile al fine di sensibilizzare a comportamenti giusti ed adeguati nei confronti della donna. La violenza di genere va al di là di una semplice violenza fisica o sessuale ai danni delle donne, rappresenta una mancanza di libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Gli incontri avverranno nel rispetto della normativa relativa all’emergenza covid – 19 vigente e saranno organizzati tramite piattaforma zoom online.

Per info e iscrizioni: contattare il numero 3273168292