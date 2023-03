Torre del Greco – Domenica 19 Marzo torna Mercatorre in versione Primavera

La fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo si prepara alla bella stagione proponendo il format dedicato al riuso e alla sostenibilità ambientale, con tante novità. Un’occasione, ormai, riconosciuta per l’opportunità di scoprire curiosità e pezzi rari, conditi da un clima conviviale ed accompagnamento musicale.

Dalle 10 alle 22 lo spazio di archeologia industriale di Torre del Greco, sarà animato da eventi e appuntamenti a misura di giovani e famiglie.

Un mercato aperto a tutti, con l’ampia offerta di oggettistica, arredamento e abbigliamento, tutto in chiave artigianale e retrò, accompagnata da iniziative musicali, street food e animazione per i bambini. Tra le novità uno spazio dedicato alle scuole per lo scambio di oggetti e di idee.

L’iniziativa culturale proposta da Stecca e CoBar, viene realizzata con l’idea di creare un appuntamento in grado di attirare turisti, curiosi e nello stesso tempo animare un luogo simbolico della città di Torre del Greco. E, come sempre, far conoscere la realtà dell’incubatore comunale e i servizi che offre alla comunità, tra i quali promuovere l’artigianato locale e sensibilizzare una cultura della sostenibilità e del riuso.