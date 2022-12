Torre del Greco – Domenica 18 Dicembre Mercatorre ‘Christmas Edition’: ecco il programma della giornata

La fiera dedicata all’artigianato, al modernariato e al collezionismo arriva in versione natalizia ricca di novità, sorprese e occasioni di intrattenimento

Dalle ore 10 alle ore 22 lo spazio di archeologia industriale di Torre del Greco sarà allestito con un’atmosfera natalizia, con esposizioni, iniziative musicali, street food e animazione per i bambini con artisti di strada, come giocolieri e trampolieri.

Più di 30 espositori tra collezionisti, hobbisti e artigiani occuperanno il piazzale esterno alla Stecca, per tutto il giorno in orario continuato.

Tra le novità dell’appuntamento di Natale, la partecipazione di noti presepisti: Enrico Cigliano, appassionato dell’Arte del Presepe utilizzando le antiche tecniche del legno e sughero, Angelo Ciaravolo, e la sua arta arricchita da prodotti artigianali realizzati in ceramica e Gabriele Califano, artigiano presepiale.

Non mancheranno attrazioni per bambini e più giovani: tutta la giornata sarà presente un’area dedicata,come nelle tradizionali fiere, al tiro a segno e altri giochi.

Nel pomeriggio è prevista la partecipazione di Figaro Strambo, trampoliere, equilibrista e giocoliere che farà divertire il pubblico di bambini ed ex bambini con le sue acrobazie balistiche, equilibrismi, al limite del possibile, ed oggetti che nelle sue mani sembreranno magici!

Dalle 10 alle 14, la straordinaria partecipazione dei comunicatori de Le Nuvole Scienza che condurranno lo science lab “Vince chi arriva..ultimo” con modalità tinkering. Letteralmente significa “armeggiare, adoperarsi” e prevede da parte dei partecipanti la costruzione di un oggetto con una funzione definita attraverso l’uso di materiale povero. Uno strumento educativo fra i più utilizzati a livello internazionale per l’educazione delle STEM, per gli ospiti di STECCA a Torre del Greco un’occasione per imparare mettendo alla prova se stessi, divertendosi!

Spazio alla musica: a partire dalle 12 fino a fine serata, Dj, collezionisti e appassionati si alterneranno alla consolle con la loro personale selezione di vinili che sarà proposta in filodiffusione. Dalle 19 alle 20, invece, una performance live a cura della band Glem

Sarà, inoltre, allestita un’area dedicata al food, per chi vuole trattenersi a pranzo o a cena, stuzzicare qualcosa per accompagnare un aperitivo o mangiare qualcosa tra un regalo e la visita agli stand. Saranno presenti IoCiro, caratteristico furgone, specializzato in pizze fritte e l’azienda agricola La Fattoria, con la sua proposta di food a km zero, che preparerà panini, carme alla brace e contorni.

Ed ovviamente sarà aperto il Cobar con i suoi spazi accoglienti per consumare o chiacchierare comodamente seduti.