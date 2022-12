Torre del Greco – Il 19 dicembre Concerto di Natale dell’Associazione Jubilate Deo nella Basilica di Santa Croce

L’Associazione Jubilate Deo è lieta di presentare il Concerto di Natale 2022, che si terrà il giorno 19 dicembre 2022, alle ore 20,00 presso la Basilica Pontificia di Santa Croce di Torre del Greco. Il coro, insieme alle voci soliste dei soprani Mariateresa Polese e Martina Sannino, del tenore Gianluca Pantaleone e del basso Davide Sabatino, accompagnati da un’orchestra d’eccezione composta da più di 30 musicisti, diretti dal M° Giuseppe Polese, eseguirà un repertorio vastissimo che riuscirà ad unire innovazione e tradizione, partendo dalle armonie dolci e avvolgenti di John Rutter, fino ad arrivare alle melodie più note che fanno da colonna sonora ad ogni nostro Natale.

Quest’anno il concerto vedrà la partecipazione straordinaria delle due organizzazioni di volontariato “Andare Oltre ODV” e “ODV Chiamami per nome”, presenti rispettivamente sul territorio di Portici e Torre Del Greco, che hanno come obiettivo la promozione di percorsi di autonomia ed inclusione per persone con disabilità. Grazie alla loro presenza, il pubblico non solo verrà introdotto, attraverso una piccola mostra allestita nella sagrestia della Basilica, nel clima natalizio che l’evento si propone di ricreare, ma sarà anche sollecitato ad un ascolto più attento e riflessivo con la lettura di piccoli pensieri che intervalleranno i brani musicali proposti.

Inoltre, l’Associazione Jubilate Deo terrà un ‘Concerto di Natale’ per i detenuti della casa circondariale “Giuseppe Salvia”.

Diffondere bellezza, portare a quante più persone possibili la potenza della musica, condividere l’amore e la passione per l’arte. Da oltre 40 anni questi sono gli obiettivi perseguiti dall’Associazione Jubilate Deo. In virtù di ciò, questo Natale, grazie al desiderio di far giungere l’incanto della musica davvero a tutti, unitamente alla disponibilità della direzione del Carcere di Poggioreale, il giorno 17 dicembre 2022, il coro Jubilate Deo sarà tra le mura della casa circondariale per eseguire il Concerto di Natale. Voci soliste e coro, accompagnati al pianoforte dal M° Giuseppe Polese e diretti dal M° Nicola Polese, saranno veicolo del messaggio d’Amore e Speranza che il Natale porta con sé: non c’è colpa che non possa ricevere Perdono, non c’è buio che non possa essere visitato dalla Luce, la Salvezza e la Bellezza sono davvero per tutti!