Napoli/Frattamaggiore – Controlli della Polizia, ecco i risultati

Controlli “movida” al Vomero.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’ASL NA1 ha effettuato controlli nel quartiere Vomero, ed in particolare a San Martino, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Vomero e Nuovo Palazzo di Giustizia, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, degli operatori della Polizia Locale e dell’ASL NA1, hanno identificato 75 persone, controllato 9 veicoli e contestato 50 violazioni del Codice della Strada; sono state, altresì, controllate 3 persone sottoposte a misure di prevenzione.

Ancora, gli operatori hanno controllato 41 esercizi commerciali ai cui titolari sono state imposte numerose prescrizioni per carenze igienico-sanitarie, elevando complessivamente sanzioni per circa 13.500 euro; ad una delle attività in questione è stata applicata la sospensione della cucina.

Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 128 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllato 65 veicoli, di cui 4 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 12 violazioni del Codice della Strada; sono stati, altresì, controllati 3 esercizi commerciali.