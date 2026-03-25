Torre Annunziata- 12 grammi di cocaina in auto: arrestato 63 enne

Nella notte trascorsa i militari della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 63enne della zona già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto mentre percorreva via Caracciolo. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina per un totale di 12 grammi.

Il 63enne arrestato è ora in attesa di giudizio.