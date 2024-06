Napoli – Controlli della polizia in città: sei arresti

Piazza Coppola: bloccati dopo un lungo inseguimento. La Polizia di Stato arresta un 16enne.

Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantino Grimaldi hanno notato due soggetti a bordo di un’auto ed il conducente che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in piazza Coppola, dopo aver impattato contro un marciapiede, ha abbandonato il veicolo, insieme al passeggero, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, gli operatori, con l’ausilio degli agenti del Commissariato Poggioreale, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di una pistola replica mod. Police e 3 cacciaviti.

Per cui, un 16enne napoletano, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il passeggero è stato denunciato per lo stesso reato; il 16enne è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Infine, sono state contestate violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e guida senza patente.

Via Caravaggio: incendia un gazebo. La Polizia di Stato arresta un 31enne.

Nella nottata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Michelangelo da Caravaggio per la segnalazione di un incendio.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato personale dei Vigili del Fuoco che stavano spegnendo l’incendio di un gazebo ubicato all’esterno di un’attività commerciale.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, anche attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno accertato che un soggetto, poco prima, si era avvicinato alla struttura incendiandola dopo averla cosparsa di liquido infiammabile; subito dopo lo stesso si è allontanato frettolosamente.

Pertanto, i poliziotti si sono portati alla ricerca dell’uomo che, poco distante, in via Cassiodoro, è stato rintracciato e bloccato.

Il prevenuto, un 31enne della Costa d’Avorio, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per incendio.

Scampia: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 26enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare via Federico Fellini, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona a bordo di uno scooter che si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 24 involucri di marijuana del peso di circa 28 grammi, 7 involucri di hashish dal peso di circa 12 grammi e 30 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 26enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

Piazza Garibaldi: aggredisce gli agenti intervenuti. La Polizia di Stato arresta un 33enne.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi, per una segnalazione di una rissa.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno trovato un soggetto che, alla loro vista è andato in escandescenza, iniziando ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Per tale motivo, un 33enne gambiano, con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Barra: bloccati dopo un lungo inseguimento. La Polizia di Stato arresta due napoletani.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantino Grimaldi hanno notato due uomini a bordo di un’auto ed il conducente che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale impattando anche contro l’auto di servizio fino a quando in via Marghieri i poliziotti, non senza difficoltà, lo hanno raggiunto e bloccato insieme al passeggero.

Pertanto, due napoletani, un 18enne ed un 43enne, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Inoltre, sono state contestate violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida senza patente.

Controlli in Piazza Garibaldi e zone limitrofe

Nella giornata di ieri, gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro, la collaborazione del Compartimento Polizia Ferroviaria e personale della Polizia Metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 148 persone, di cui 7 sanzionate amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente per uso personale, controllati 30 veicoli e contestate 6 violazioni del Codice della Strada; inoltre, gli operatori hanno controllato 9 esercizi commerciali irrogando 39 prescrizioni e 6 sanzioni amministrative per un totale di circa 10.500 euro.

Infine, sono stati sequestrati 3,600 kg di tabacchi lavorati esteri e 117 kg di derrate alimentari prive di tracciabilità.