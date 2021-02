Serie A – Vincono Inter, Milan e Juventus. Napoli in crisi

Non mancano le sorprese nella 21° giornata di campionato. Apre l’Inter che si impone per 2-0 al Franchi contro la Fiorentina. La Juventus sembra aver trovato continuità e allo Stadium batte 2-0 la Roma rafforzando le proprie ambizioni scudetto. E’ crisi nera invece in casa Napoli, con gli azzurri che perdono 2-1 a Marassi contro un Genoa trasformato da Ballardini. I liguri hanno svoltato con il cambio in panchina inanellando quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Tira aria pesante invece per Gattuso, sempre più sotto esame dopo aver fallito l’aggancio alla Roma. Clamoroso 3-3 per l’Atalanta contro il Torino. Gli orobici sprecano tre gol di vantaggio e si fanno rimontare dai granata, che strappano così il quarto pareggio di fila. Colpo grosso dello Spezia, che sbanca 2-1 il campo del Sassuolo e ottiene tre punti pesanti in ottica salvezza. Successo importante anche per l’Udinese, che si allontana ulteriormente dalla zona calda battendo 2-0 il Verona. Resta primo il Milan, che si sbarazza facilmente del Crotone travolgendolo 4-0. Gli uomini di Pioli restano così a +2 sull’Inter. Finisce 1-1 il confronto tra Benevento e Sampdoria, resta invece drammatica la situazione del Parma. I ducali perdono pesantemente 3-0 al Tardini contro il Bologna e restano relegati al penultimo posto. Nel posticipo la Lazio piega 1-0 il Cagliari all’Olimpico e aggancia la Roma al quarto posto.