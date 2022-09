Serie A – Vincono Napoli, Inter e Milan. Juventus deludente, vola l’Udinese

Si apre con le vittorie di Napoli, Inter e Milan la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri piegano 1-0 lo Spezia al Maradona nel finale, con identico risultato e sempre in extremis i nerazzurri battono il Torino a San Siro. Gli uomini di Pioli invece si impongono per 2-1 a Marassi contro una Sampdoria sempre più in crisi, con soli due punti raccolti. Risultato a sorpresa nel lunch match, con l’Atalanta che non va oltre l’1-1 in casa contro la Cremonese. Gli orobici vengono così raggiunti in vetta alla classifica da Napoli e Milan. Prima vittoria in campionato per il Bologna, che dopo l’esonero di Mihajlovic batte 2-1 la Fiorentina al Dall’Ara. Primo punto stagionale per il Monza, che pareggia 1-1 a Lecce. Quarta vittoria di fila per l’Udinese. I friulani battono 3-1 il Sassuolo al Mapei Stadium e volano al quarto posto. Tre punti per la Lazio, che all’Olimpico batte 2-0 il Verona. Nel posticipo domenicale delude ancora la Juventus, che sotto di due reti rimonta e pareggia 2-2 in casa contro la Salernitana. Chiude il turno il match tra Empoli e Roma