Fonte UEFA.com

Champions League – L’Inter batte 2-0 il Viktoria Plzen e conquista i primi punti nel girone

Allo Stadion města Plzně, nella seconda giornata del Gruppo C, l’Inter conquista la sua prima vittoria in questa edizione della UEFA Champions League. Un gol per tempo per i Nerazzurri, che, grazie ai centri di Edin Džeko e Denzel Dumfries, superano il Viktoria e riscattano lo stop rimediato contro il Bayern.

La formazione di Simone Inzaghi prende subito in mano il pallino del gioco, mentre i padroni di casa scelgono un approccio prudente ed estremamente difensivo. La supremazia dei Nerazzurri viene premiata al 20’: assist di Joaquín Correa e diagonale perfetto di Džeko, che sblocca il match e porta avanti l’Inter.

Lo svantaggio costringe il Plzeň a cambiare atteggiamento e ad alzare il baricentro, ma la squadra di Michal Bílek non riesce a creare pericoli dalle parti di André Onana. Gli ospiti, invece, nel finale di frazione vanno vicini al raddoppio in contropiede, con una doppia occasione non sfruttata al meglio da Džeko e Henrikh Mkhitaryan.

L’Inter riparte forte nella ripresa e sfiora il 2-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione: colpo di testa di Robin Gosens e grande riflesso di Jindřich Staněk. L’estremo difensore si ripete poco dopo su una conclusione molto velenosa di Džeko.

I Nerazzurri continuano a costruire, ma sprecano troppo in attacco, lasciando in bilico la sfida. La missione del Viktoria, tuttavia, si complica notevolmente al 61’, quando Pavel Bucha viene espulso (dopo l’intervento del Var) per un brutto fallo su Barella.

Il gol che dà maggiore sicurezza all’Inter arriva al 70’ grazie a una ripartenza micidiale orchestrata da Džeko e finalizzata alla perfezione da Dumfries. È l’episodio che, di fatto, chiude il match, regalando alla formazione di Inzaghi i primi tre punti in questa UEFA Champions League.

Il Panel degli Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: “Ha dettato il gioco all’Inter come regista, cercando sempre di prendere palla e fare passaggi. Anche quando lo hanno segnato a uomo all’inizio del secondo tempo. Ha giocato un ruolo di capitano e non aveva paura di correre in avanti per attaccare se si fosse presentata l’occasione”.

Formazioni :

Viktoria Plzeň: Staněk; Havel, Tijani, Pilař, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Sýkora; Chorý All. Bílek

Inter: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović, Mkhitaryan, Gosens; Džeko, Correa All. Inzaghi