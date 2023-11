Fonte lega Serie A

Serie A – Termina 1-1 il big match tra Juventus e Inter

Il big match tra le prime della classe lascia invariata la distanza tra Inter (32 punti) e Juventus (30), con Milan e Napoli che rosicchiano due punti alle formazioni di Inzaghi e Allegri.

All`Allianz Stadium bianconeri e nerazzurri si sono affrontati a viso aperto dando vita ad una sfida ad altissima intensità fino alla fine, registrando un pareggio a Torino che tra le due contendenti non si verificava dal 2017.

Le cose migliori del primo tempo, ed anche della partita, sono le azioni che portano ai due gol, entrambe frutto di splendide azioni corali in velocità. I bianconeri passano in vantaggio grazie alla caparbietà di Vlahovic, che intercetta al 27` un pallone a centrocampo lanciando Chiesa in fascia, per poi fiondarsi in area a chiudere in gol l`assist rasoterra del compagno. Simile, nella sua finalizzazione, l`azione del pari nerazzurro al 33`. Sommer avvia dal basso, Barella lancia Thuram, che serve l`accorrente Lautaro Martinez a centro area, rapido a girare in porta il pareggio.

Nella ripresa le squadre si allungano, ma pian piano subentra la paura di perdere e non si registrano interventi difficili di Szczesny e Sommer, i due portieri meno battuti e col maggior numero di clean sheet in questa Serie A TIM.