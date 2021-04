Serie A – Solo pari Milan, l’Inter vola a +8. Il Toro ferma la Juve, ok Napoli e Atalanta

Serie A tutta in campo nel Sabato Santo per la 29° giornata di campionato. Nel match delle 12:30 si inceppa il Milan, che non va oltre l’1-1 a San Siro contro la Sampdoria agguantando il pari nel finale. Ne approfitta l’Inter, che vince 1-0 a Bologna e vola a +8 sui rossoneri. Gli uomini di Conte inanellano la nona vittoria di fila e mettono una seria ipoteca sullo scudetto, dal momento che hanno anche la gara con il Sassuolo da recuperare. In zona Champions vincono Atalanta e Napoli. Gli orobici battono 3-2 l’Udinese mentre gli azzurri piegano 4-3 il Crotone al Maradona non senza soffrire, inanellando così la quarta vittoria di fila. Frena invece la Roma, che impatta 2-2 sul campo del Sassuolo e si allontana dal quarto posto. Flop anche per la Juventus, che viene bloccata sul 2-2 dal Torino nel derby. Sorride invece la Lazio, che nel finale ha la meglio sullo Spezia vincendo 2-1 all’Olimpico. In coda pesante ko interno per il Cagliari, che perde 2-0 contro il Verona e resta inchiodato al terz’ultimo posto. Non se la passa meglio il Parma, che resta in piena zona retrocessione ma strappa un punto al Vigorito nei minuti finali, 2-2 il risultato del match contro il Benevento. Si dividono la posta Genoa e Fiorentina, 1-1 al Marassi nella gara del ritorno di Iachini sulla panchina viola.