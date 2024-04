Napoli e provincia – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli a Frattamaggiore.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione di un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della Polizia Municipale di Frattamaggiore e degli operatori dell’ASL Napoli 2, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore.

Nel corso dell’attività, sono state identificate 366 persone, di cui 73 con precedenti di polizia e 28 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, controllati 193 veicoli e contestate 14 violazioni del Codice della Strada; sono stati, altresì, controllati 8 esercizi commerciali in cui sono stati denunciati 7 soggetti poiché presenti nelle attività in qualità di preposti non autorizzati, elevando due sanzioni amministrative per presenza di minori in una sala scommesse e per mancato adeguamento dello stato dei servizi igienici.

Infine, gli operatori hanno denunciato un 62enne di Frattamaggiore per evasione.

Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e con la collaborazione del Reparto Mobile, degli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria e di personale della Polizia Metropolitana, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a piazza Garibaldi, piazza Mancini, via Poerio e porta Nolana.

Nel corso dell’attività sono state identificate 173 persone, di cui una denunciata per falsità in registri e comunicazioni, controllati 60 veicoli, contestate 2 violazioni al Codice della Strada e controllate 3 attività commerciali, elevando una sanzione amministrativa per un totale complessivo di 1.500 euro e sequestrando, altresì, 3 quintali di derrate alimentari prive di tracciabilità.

Grumo Nevano: sorpreso in casa con la droga e 5 cartucce. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne napoletano.

Nella scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo a Grumo Nevano dove hanno rinvenuto 22 involucri di MDMA del peso di circa 3,7 grammi, 21 involucri contenenti circa 6,4 grammi di ketamina, 2 panetti di hashish e 13 pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 212 grammi, 2 bilancini di precisione, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente e 5 cartucce cal. 7,65.

Per tali motivi, l’indagato, il 28enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.

Via Nazionale: scoperto con droga e denaro contante. Un arresto della Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale all’angolo con via Parma hanno notato un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di una stecca di hashish e 425 euro; nell’autovettura, invece, sono state rinvenute altre 6 stecche della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 21 grammi, diverso materiale per il confezionamento e 1400 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.