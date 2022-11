Serie A – Napoli incontenibile, il Milan vince col brivido. Ok Juventus e Inter

Il Napoli sa solo vincere. Nell’ultimo turno di campionato prima del mondiale gli azzurri battono 3-2 l’Udinese al Maradona conquistando l’undicesima vittoria consecutiva. Gli uomini di Spalletti restano a +8 sul Milan, che in extremis batte 2-1 la Fiorentina. Sale al terzo posto la Juventus, che batte 3-1 la Lazio inanellando la sesta vittoria di fila. Colpo esterno per l’Inter, che vince 3-2 sul campo dell’Atalanta e rientra in zona Champions. Non va oltre il pari la Roma, che all’Olimpico viene bloccata sull’1-1 dal Torino. In ottica salvezza successi importanti per Empoli e Lecce. I toscani battono 2-0 la Cremonese, ancora a secco di vittorie, mentre i salentini si impongono con lo stesso risultato in casa della Sampdoria. Blucerchiati sempre più giù, la cura Stankovic per ora non ha dato effetti. Male anche il Verona. Gli scaligeri perdono 2-1 un casa contro lo Spezia e restano fanalino di coda. Vince il Bologna, che al Dall’Ara rifila un netto 3-0 al Sassuolo. Cala il tris anche il Monza, che liquida la Salernitana e mette in cascina altri tre punti importanti.