Serie A – Napoli inarrivabile, vincono tutte le big. Atalanta ko

Il Napoli fa ormai un campionato a parte. Gli azzurri battono 2-0 il Sassuolo al Mapei Stadium trascinati dai soliti Osimhen e Kvara e inanellano la settima vittoria consecutiva. Numeri da record per la banda Spalletti, che mantiene il +15 sull’Inter, vittoriosa per 3-1 a San Siro contro l’Udinese. Vince ancora il Milan, che piega 1-0 il Monza a domicilio e mantiene il terzo posto a pari punti con la Roma. I giallorossi non steccano e sconfiggono 1-0 il Verona all’Olimpico. Sorride anche la Juventus, che vince 2-0 sul campo dello Spezia. Colpo esterno per il Bologna, che in extremis si impone per 2-1 a Marassi contro la Sampdoria. Drammatica ormai la situazione di classifica dei blucerchiati. Salvezza ormai ipotecata invece per il Lecce, che sbanca Bergamo battendo 2-1 l’Atalanta. Si complica così la corsa Champions per gli orobici. Tre punti importanti per la Lazio. I biancocelesti si impongono per 2-0 all’Arechi sulla Salernitana e restano aggrappati al treno Champions. Parte male l’avventura di Paulo Sousa sulla panchina dei campani. Termina 1-1 il derby torcano tra Fiorentina ed Empoli, con i viola che agguantano il pari nel finale. Chiude la giornata il confronto di domani tra Torino e Cremonese.