Champions League – L’Inter piega 1-0 il Porto, decisivo Lukaku

Torna al gol Romelu Lukaku e lo fa nel momento migliore: a San Siro Inter-Porto finisce 1-0 nell’andata degli ottavi di UEFA Champions League.

Simone Inzaghi sceglie Edin Džeko come partner in attacco di Lautaro Martinez. Hakan Çalhanoğlu si piazza davanti alla difesa con Marcelo Brozović che si accomoda in panchina. Stessa sorte per Denzel Dumfries con Matteo Darmian preferito a destra.

Le due squadre giocano con grande intensità, gli spazi latitano e le difese hanno spesso vita facile contro gli attaccanti avversari. Çalhanoğlu ci prova dalla distazza e da posizione defilata ma Diogo Costa è attento.

Dall’altra parte il Porto va vicinissimo al vantaggio con la sua prima occasione al minuto 37: Mehdi Taremi riceve un filtrante nell’area nerazzurra e sceglie l’assist di tacco per Marko Grujić, la cui conclusione è neutralizzata dall’ottimo riflesso di Andrè Onana. Sulla respinta è Galeno a tentare il tap-in di testa, il numero 13 non inquadra lo specchio della porta.

Passato lo spavento, l’Inter chiude la prima frazione all’attacco e proprio prima dell’intervallo Diogo Costa deve opporsi alla grande sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Alessandro Bastoni. La ripresa si apre con una occasione per parte: Nicolò Barella manca il bersaglio con il diagonale rasoterra, Onana sventa quello di Taremi. Nell’Inter dentro Lukaku in attacco.

Ancora Onana tiene in piedi l’Inter con un clamoroso doppio intervento su Zaidu e Taremi. L’Inter sbanda un po’ troppo, ma la partita cambia ancora quando viene espulso per seconda ammonizione Otávio, con i Nerazzurri che attaccano.

La sblocca Lukaku, che ribadisce in rete dopo il palo colpito di testa.