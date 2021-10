Serie A – Napoli e Milan inarrestabili, Juventus in crisi nera

Nell’11° giornata di Serie A continua il testa a testa tra Napoli e Milan in vetta alla classifica di Serie A. Gli azzurri vincono il derby con la Salernitana imponendosi per 1-0 all’Arechi, rispondono i rossoneri che sbancano l’Olimpico battendo 2-1 la Roma e restano a pari punti con gli azzurri. Al terzo posto si conferma l’Inter, che a San Siro sconfigge 2-0 l’Udinese. In zona Champions scoppiettante 2-2 tra Atalanta e Lazio, mentre irrompe la Fiorentina che si sbarazza agevolmente dello Spezia con un secco 3-0. Il risultato più sorprendente della giornata è senza dubbio il secondo ko di fila della Juventus, che perde 2-1 a Verona e scivola in un’anonima posizione di metà classifica. Bel successo esterno dell’Empoli, che in rimonta vince 2-1 in casa del Sassuolo. In coda pari a reti bianche tra Genoa e Venezia, perde 3-0 col Torino invece la Sampdoria. Chiude il turno il match tra Bologna e Cagliari.