Serie A – Clamoroso ko della Juve, vincono le altre big

Il turno infrasettimanale di Serie A fa registrare il clamoroso ko interno della Juventus, che perde 2-1 con il Sassuolo dimostrando di non aver ancora trovato la propria identità. Bianconeri a -13 dalla vetta e zona di classifica anonima. Vincono invece le altre big. Il Milan piega 1-0 il Torino a San Siro e vola in testa da solo in attesa di Napoli – Bologna. L’Inter si impone per 2-0 al Castellani contro l’Empoli confermandosi al terzo posto davanti alla Roma, che a sua volta batte 2-1 in rimonta il Cagliari. Successo esterno dell’Atalanta, che sconfigge 3-1 la Sampdoria a Marassi. Tre punti anche per la Lazio, vittoriosa per 1-0 in casa contro la Fiorentina. In zona salvezza 1-1 nel derby ligure tra Spezia e Genoa e importante vittoria esterna della Salernitana che sbanca Venezia nel finale vincendo 2-1. Pareggio per 1-1 al Friuli tra Udinese e Verona.