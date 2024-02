Serie A – L’Inter piega la Juventus, nerazzurri in fuga

L`Inter si aggiudica di misura una partita intensa ed emozionante contro la Juventus, salendo a + 4 in classifica, con una partita in meno, sulla formazione di Allegri. Prova di forza della squadra di Inzaghi, che ancora una volta è riuscita a segnare (almeno un gol in ogni partita di campionato), ottenendo l`ennesimo clean sheet (14 su 22 gare).

Prima palla gol del match al quarto d`ora, quando Dimarco, libero sul secondo palo, sbuccia il preciso traversone di Pavard. A metà del primo tempo ancora Inter pericolosa, con chiusura decisiva di Bremer su Thuram, pronto a colpire in mezzo all`area a porta spalancata il pallone servito rasoterra da Dimarco. Alla mezz`ora si vede la Juventus, con una poderosa discesa di McKennie che serve in area Vlahovic, impreciso nel controllo che lo avrebbe liberato davanti a Sommer. Prima dell`intervallo i nerazzurri sbloccano il risultato: Pavard in sforbiciata gira a centro area, Gatti si avventa sul pallone insieme a Thuram e di petto lo accompagna involontariamente nella propria porta.

La ripresa è ancora più bella del primo tempo, con le due formazioni ad affrontarsi a viso aperto, creando diverse opportunità per segnare, anche se il risultato non cambierà più. Comincia Calhanoglu, che dal limite coglie il palo esterno. Poi tocca a Barella concludere al volo su preciso traversone di Dimarco, superlativa la risposta di Szczesny, in tuffo disperato davanti al centrocampista nerazzurro. La Juventus si accende sugli spunti dei nuovi entrati Chiesa e Weah e prova ad alzare la pressione offensiva, ma in contropiede arriva un`altra clamorosa palla gol per i padroni di casa, con Arnautovic che colpisce a botta sicura, trovando nuovamente un miracolo del portiere bianconero. Termina col successo dell`Inter, capace di vincere tutte le partite disputate nel 2024.